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واشنطن: القوات الروسية 'لم تنسحب' وتواصل 'الاقتراب' من أوكرانيا

واشنطن: القوات الروسية 'لم تنسحب' وتواصل 'الاقتراب' من أوكرانيا
الأربعاء ١٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٣ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأربعاء، إن بلاده لم تلاحظ أي انسحاب للقوات الروسية من حدود مع أوكرانيا، في أحدث تصريح غربي يفنّد إعلان موسكو سحب عدد من قواتها.

العالم- الأميركيتان

وقال بلينكن في تصريحات نقلتها وكالات أنباء: "لم نر أي انسحاب روسي من الحدود مع أوكرانيا".

وأضاف: "الوحدات الروسية تواصل التحرك نحو الحدود مع أوكرانيا وليس العكس".

وكان وزير الدفاع البريطاني، بن والاس قال في وقت سابق اليوم: أن لندن لم تر حتى الآن أي دليل على أن موسكو تسحب قواتها من مواقع بالقرب من الحدود الأوكرانية.

وصر والاس: "لا نرى أي دليل في الوقت الحالي على هذا الانسحاب".

وشدد على: أنه يجب الحكم على روسيا من خلال أفعالها عندما يتصل الأمر بنزع فتيل التوتر على الحدود مع أوكرانيا.

وكانت روسيا أعلنت: سحب عدد من قواتها المتمركزة على الحدود مع أوكرانيا، لكن الغرب قابل هذه الخطوة بحذر شديد.

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