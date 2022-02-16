واشنطن: القوات الروسية 'لم تنسحب' وتواصل 'الاقتراب' من أوكرانيا

العالم- الأميركيتان

وقال بلينكن في تصريحات نقلتها وكالات أنباء: "لم نر أي انسحاب روسي من الحدود مع أوكرانيا".

وأضاف: "الوحدات الروسية تواصل التحرك نحو الحدود مع أوكرانيا وليس العكس".

وكان وزير الدفاع البريطاني، بن والاس قال في وقت سابق اليوم: أن لندن لم تر حتى الآن أي دليل على أن موسكو تسحب قواتها من مواقع بالقرب من الحدود الأوكرانية.

وصر والاس: "لا نرى أي دليل في الوقت الحالي على هذا الانسحاب".

وشدد على: أنه يجب الحكم على روسيا من خلال أفعالها عندما يتصل الأمر بنزع فتيل التوتر على الحدود مع أوكرانيا.

وكانت روسيا أعلنت: سحب عدد من قواتها المتمركزة على الحدود مع أوكرانيا، لكن الغرب قابل هذه الخطوة بحذر شديد.