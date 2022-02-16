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البحرينيون يواصلون الحراك بشتى الطرق

الأربعاء ١٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٣ بتوقيت غرينتش

ما بين السياسية والاجتماعية والحقوقية تنوعت مطالب الشعب البحريني الذي يحتفل بذكرى ثورة الرابع عشر من فبراير عبر المهرجانات والمسيرات ومواقع التواصل الاجتماعي.

العالم – أبناء الديرة

برنامج "أبناء الديرة" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت بتقديم الاعلامية الزميلة جيهان عبد النبي بدران تطرق الى التطبيع بين النظام الخليفي والاحتلال الإسرائيلي والذي يستمر عبر ستة عشر عاما وفق موقع أميركي.

وقال الناشط المدني والاعلامي البحريني إبراهيم المدهون ان على كل بحريني ان يقتبس كلام الشيخ علي سلمان الذي قال ان الثورة البحرينية يجب أن تدرس للأجيال وإحتوائهم على عناصر الثورة وهي الأرض والشعب والقيادة والحكمة التي تمتعت بها هذه الثورة.

المدهون أضاف ان الحراك المطلبي في البحرين يصح ان يطلق عليه ثورة لأن هناك أرض وهناك شعب ثار على واقعه وهناك قيادة استطاعت ان ترشد هذا الحراك ولذلك فان عندما نرى ان هناك هوس ومتابعة أنشطة المعارضة من قبل النظام الخليفي فان هذا يعني ان أي حراك يزعج هذا النظام لأن لا يمكن أن تتحرك معارضة الخارج ما لم يكن هناك تحرك في الداخل.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

إبراهيم المدهون – ناشط سياسي واعلامي بحريني

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