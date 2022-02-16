العراق.. تدمير كدس عتاد لـ ’داعش’ جنوب سامراء

العالم - العراق

وقالت القيادة في بيان، ان "قوة من اللواء الثالث عمليات الفرقة الرابعة بإمرة آمر اللواء العميد "كاظم جابر محيسن " وبالإشتراك مع قوة من مركز شرطة المعتصم نفذت عملية أمنية ضمن قاطع المسؤولية في ناحية " المعتصم " التابعة لقضاء سامراء تمكنت خلالها مفارز الجهد الهندسي من تدمير كدس عتاد تحت السيطرة يحتوي على 4 قنبره هاون عيار (٦٠) ملم و 3 قذيفه مدفع ميداني عيار ١٢٠ ملم و قذيفة مدفع نمساوي عيار ١٥٥ ملم و قنبره هاون عيار ٨٢ ملم".



واضافت، انه "تم معالجتها من قبل مفارز الجهد الهندسي المرافقة لتنفيذ الواجب ".