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العراق.. تدمير كدس عتاد لـ ’داعش’ جنوب سامراء

العراق.. تدمير كدس عتاد لـ ’داعش’ جنوب سامراء
الأربعاء ١٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٦ بتوقيت غرينتش

اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية في العراق، اليوم الاربعاء، عن تنفيذ عملية أمنية وتدمير كدس عتاد يعود لعصابات "داعش" الارهابية جنوب سامراء بمحافظة صلاح الدين.

العالم - العراق

وقالت القيادة في بيان، ان "قوة من اللواء الثالث عمليات الفرقة الرابعة بإمرة آمر اللواء العميد "كاظم جابر محيسن " وبالإشتراك مع قوة من مركز شرطة المعتصم نفذت عملية أمنية ضمن قاطع المسؤولية في ناحية " المعتصم " التابعة لقضاء سامراء تمكنت خلالها مفارز الجهد الهندسي من تدمير كدس عتاد تحت السيطرة يحتوي على 4 قنبره هاون عيار (٦٠) ملم و 3 قذيفه مدفع ميداني عيار ١٢٠ ملم و قذيفة مدفع نمساوي عيار ١٥٥ ملم و قنبره هاون عيار ٨٢ ملم".

واضافت، انه "تم معالجتها من قبل مفارز الجهد الهندسي المرافقة لتنفيذ الواجب ".

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