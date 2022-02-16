الأربعاء ١٦ فبراير ٢٠٢٢
٠٥:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الدفاع التركي يلتقي نظيره الروماني في 'بروكسل'

وزير الدفاع التركي يلتقي نظيره الروماني في 'بروكسل'
الأربعاء ١٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٠ بتوقيت غرينتش

التقى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الأربعاء، نظيره الروماني فاسيلي دينكو، في العاصمة البلجيكية بروكسل.

العالم- تركيا

وبحث الوزيران على هامش مشاركتهما في اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي "ناتو"، قضايا الأمن والدفاع الثنائي والإقليمي وفرص التعاون بالصناعات الدفاعية.

وأكدا على: أهمية الحفاظ على البحر الأسود واتفاقية "مونترو" التي تحدد نظام المرور عبر مضائق البحر.

وهنأ أكار دينكو بمنصبه الجديد، مؤكدا: أن رومانيا حليف مهم لتركيا وأنه يتعين على البلدين اتخاذ خطوات للتعاون في مجال التدريب العسكري.

وفي وقت سابق، زار أكار مكتب التمثيل العسكري التركي في الناتو، واطلع على معلومات حول أعمال الممثلية العسكرية التي حققت نجاحات وأعمالا مهمة.

ويعقد اجتماع "الناتو" اليوم الأربعاء وغدًا الخميس، في وقت يتصاعد فيه التوتر بين موسكو والغرب عقب الحشود العسكرية الروسية على الحدود مع أوكرانيا.

ومن المنتظر أن يعقد أكار لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه بينهم البريطاني والهولندي والليتواني واللاتفي، على هامش الاجتماع.

روابط ذات صلة

هل ضحت تركيا بحماس من أجل التقارب مع الإمارات و"إسرائيل"؟

لتنسيق زيارة هرتسوغ لتركيا .. وفد تركي رفيع يصل إلى 'تل أبيب'

أردوغان والمعارضة التركية.. سباق مع الزمن

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إرتباك التصريحات الغربية دليل على تقدم ملحوظ في فيينا

الجعفري يكشف ما قاله كولين باول للأسد بعد غزو العراق

بالفيديو..رؤية طهران والدول الاوروبية لمباحثات فيينا

الناتو: روسيا لا تزال تحتفظ بقوات هجومية على حدود أوكرانيا

لجنة التحقيق الروسية تفتح قضية بعد العثور على 'مقابر جماعية' في 'دونباس'

سفينة تركية تباشر 'التنقيب عن الغاز' في البحر الأسود