وزير الدفاع التركي يلتقي نظيره الروماني في 'بروكسل'

العالم- تركيا

وبحث الوزيران على هامش مشاركتهما في اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي "ناتو"، قضايا الأمن والدفاع الثنائي والإقليمي وفرص التعاون بالصناعات الدفاعية.

وأكدا على: أهمية الحفاظ على البحر الأسود واتفاقية "مونترو" التي تحدد نظام المرور عبر مضائق البحر.

وهنأ أكار دينكو بمنصبه الجديد، مؤكدا: أن رومانيا حليف مهم لتركيا وأنه يتعين على البلدين اتخاذ خطوات للتعاون في مجال التدريب العسكري.

وفي وقت سابق، زار أكار مكتب التمثيل العسكري التركي في الناتو، واطلع على معلومات حول أعمال الممثلية العسكرية التي حققت نجاحات وأعمالا مهمة.

ويعقد اجتماع "الناتو" اليوم الأربعاء وغدًا الخميس، في وقت يتصاعد فيه التوتر بين موسكو والغرب عقب الحشود العسكرية الروسية على الحدود مع أوكرانيا.

ومن المنتظر أن يعقد أكار لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه بينهم البريطاني والهولندي والليتواني واللاتفي، على هامش الاجتماع.