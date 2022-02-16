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وزير الخارجية الأميركي: الولايات المتحدة لم تر أدلة على انسحاب كبير للقوات الروسية من الحدود الأوكرانية رغم إصرار موسكو على أنها قامت بذلك

الأربعاء ١٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:١٦ بتوقيت غرينتش

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