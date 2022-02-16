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بالفيديو: معرض سنغافورة الجوي

الأربعاء ١٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٣ بتوقيت غرينتش

يعد معرض سنغافورة للطيران أحد أكبر ثمانية معارض وأكثرها نفوذاً في صناعة الطيران، ومنذ عام 2008 يشارك فيه عدد كبير من الشركات المنتجة للمعدات وتقديم خدمات الطيران من جميع أنحاء العالم كل عامين.

العالم- منوعات

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