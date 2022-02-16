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'اليونان' تخطط لتعزيز قدرات جيشها بسفن وطائرات جديدة

'اليونان' تخطط لتعزيز قدرات جيشها بسفن وطائرات جديدة
الأربعاء ١٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:١٢ بتوقيت غرينتش

ذكرت وكالة "تاس" الروسية أن البرلمان اليوناني وافق على مشروع قانون يسمح لجيش البلاد بتعزيز قدراته عبر شراء سفن ومقاتلات حربية جديدة.

العالم- أوروبا

وتنص وثيقة القانون تبعا للوكالة "إبرام عقود لشراء 6 مقاتلات رافال فرنسية، و3 فرقاطات FDI، و44 طوربيدا للغواصات لصالح الجيش اليوناني".

وفي يناير 2021 كان وزير الدفاع اليوناني، نيكوس بانايوتوبولوس، ووزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي، قد وقعا في أثينا عقودا لتزويد اليونان بـ 18 مقاتلة فرنسية متعددة المهام من نوع رافال، وبلغت قيمة العقود حينها 1.92 مليار يورو، كما خصص مبلغ 400 مليون يورو لتسليح هذه المقاتلات بصواريخ "ميتيور" الموجهة.

وفي سبتمبر العام الماضي أعلن رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس: أن اليونان تنوي شراء 6 طائرات رافال إضافية من فرنسا، أي أنها تخطط بالمجمل للحصول على 24 مقاتلة فرنسية من هذه الفئة، وفي يناير 2022 وصلت أول 6 مقاتلات تم شراؤها من فرنسا إلى قاعدة جوية بالقرب من أثينا، ومن المفترض أن تحل الطائرات الجديدة محل مقاتلات ميراج-2000 القديمة المستخدمة في الجيش اليوناني منذ العام 1988.

كما وقعت اليونان مع فرنسا في وقت سابق أيضا عقودا للحصول على 3 فرقاطات عسكرية من نوع FDI مع إمكانية الحصول على فرقاطة إضافية، وسيتم صنع جميع هذه الفرقاطات في أحواض بناء السفن التابعة لشركة Naval Group الفرنسية، لتسلم لليونان عام 2025.

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'اليونان' تخطط لتعزيز قدرات جيشها بسفن وطائرات جديدة

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