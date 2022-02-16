توضيحات خطيب زاده على زيارة الوفد الإيراني لكوريا الجنوبية

العالم- ايران

وقال "سعيد خطيب زاده"، مساء اليوم الاربعاء، ردا على سؤال لأحد الصحفيين حول بعض الأخبار الإعلامية عن وفد من الجمهورية الإسلامية الايرانية إلى كوريا الجنوبية قال : أجرى وفد خبراء من الجمهورية الإسلامية الايرانية، يتألف من خبراء نفط ومصارف، محادثات في سيئول هذا الأسبوع مع شركات ومسؤولين كوريين لمناقشة إمكانية إعادة بيع مكثفات النفط والغاز إلى كوريا الجنوبية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية: "هذه الزيارة التي تعتبر تطويرًا لعلاقات متوازنة مع الدول الآسيوية ، تمت بعد اجتماع مساعدي وزيري خارجية البلدين في فيينا".

جدير بالذكر أن مساعد وزير خارجية كوريا الجنوبية، تشوي جانغ كون، الذي زار فيينا بالنمسا، التقى يوم 7 يناير ، مع علي باقري، مساعد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية في اجتماع عقد بناء على طلب الجانب الكوري وعقد في مكتب ممثلية الجمهورية الاسلامية الايرانية في فيينا.

وأشار مساعد وزير خارجية كوريا الجنوبية إلى أهمية العلاقات بين سيئول وطهران، وقدم ايضاحات حول الاموال الايرانية المجمدة في مصارف بلاده وقال ان سيؤل تسعى لتسديد ديونها الى طهران.

بدوره أكد مساعد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية أنه بغض النظر عن نتيجة المحادثات في فيينا، فإن حكومة كوريا الجنوبية ملزمة بالإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ولا يمكن لاجراءات الحظر الأمريكية الأحادية الجانب أن تبرر عدم سداد الديون لإيران.