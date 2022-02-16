تركيا تجدد استعدادها لاستضافة اجتماعات بين روسيا وأوكرانيا

العالم- تركيا

جاء ذلك في اتصالين منفصلين أجراهما الوزير مع نظيريه الروسي سيرغي لافروف، والأوكراني دميترو كوليبا، بحسب بيان للخارجية التركية.

وأفاد البيان: أن تشاووش أوغلو بحث مع نظيريه الروسي والأوكراني آخر التطورات المتعلقة بالتوتر بين موسكو وكييف.

وشدد تشاووش أوغلو في البيان على: أهمية المبادرات الدبلوماسية لحل التوتر بين روسيا وأوكرانيا، مجددا استعداد بلاده لاستضافة اجتماعات بين موسكو وكييف.

وذكر البيان: أن لافروف سيحضر منتدى أنطاليا الدبلوماسي الثاني الذي سيعقد في 11-13 مارس/ آذار المقبل، بالإضافة إلى مشاركته في اجتماع وزراء الخارجية بشأن سوريا وفق صيغة أستانا.

وشكر تشاووش أوغلو نظيره الروسي على أمنياته له بالشفاء من كورونا.

وأوضح البيان: أن وزيرا الخارجية التركي والأوكراني بحثا في الاتصال الهاتفي آخر التطورات المتعلقة بالتوتر الروسي الأوكراني.

كما شكر تشاووش أوغلو نظيره الأوكراني على أمنياته له بالشفاء من كورونا.

ومؤخرا، وجهت الدول الغربية اتهامات إلى روسيا بشأن حشد قواتها قرب الحدود الأوكرانية، فيما هددت واشنطن بفرض عقوبات على روسيا في حال شنت هجوما على أوكرانيا.