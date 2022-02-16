حركة معارضة للبوليساريو تستعد لتنظيم لقاء يجمع الصحراويين ببلد محايد

العالم - المغرب

وحسب الموقع المغربي، فقد دعت اللجنة إلى تنظيم لقاء بين الصحراويين بكافة أطيافهم يشمل جميع التوجهات السياسية وجمعيات المجتمع المدني الصحراوي والمنتخبين والأعيان وأبناء وحفدة أعضاء الجمعية العامة الصحراوية إبان الحقبة الإسبانية، من أجل حل الملف الذي عمّر طويلا.

وأفاد بأن اللجنة السياسية التابعة للحركة التي تضم مجموعة من المنشقين عن البوليساريو، اعتبرت أن هذا الحوار يجب أن يفتح نقاشا وطنيا صادقا صريحا وعقلانيا حول الوضعية الحالية وسبل الخروج منها، مشيرة إلى أن هذا الملتقى الجامع سيعقد في بلد محايد كموريتانيا واسبانيا.

وتسعى "حركة صحراويون من أجل السلام" أن يتمخض عن هذا الحوار "وضع تصور واستراتيجيات مستقبلية موضوعية قابلة للتطبيق وتجنب سياسة إهدار الفرص والتعاطي مع المنتظم الدولي لتحقيق حل توافقي عادل ودائم في ظل ضمانات دولية".