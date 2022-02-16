الأربعاء ١٦ فبراير ٢٠٢٢
٠٧:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

سوريا.. استمرار تسوية أوضاع المطلوبين في دير الزور والرقة وحلب

سوريا.. استمرار تسوية أوضاع المطلوبين في دير الزور والرقة وحلب
الأربعاء ١٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٥ بتوقيت غرينتش

تواصل مراكز التسوية عملها في دير الزور والرقة وحلب لإتاحة الفرصة أمام جميع المشمولين بها وفق البنود التي وضعتها الدولة السورية والتي تستهدف المطلوبين من المدنيين والعسكرين الفارين والمتخلفين عن خدمتي العلم الإلزامية والاحتياطية.

العالم - سوريا

ففي دير الزور أشار سانا إلى أن مركز التسوية بصالة العامل واصل استقبال الراغبين بالانضمام إلى عملية التسوية الشاملة الخاصة بأبناء المحافظة مشيرة إلى أن التسوية أتاحت له فرصة عظيمة ليعود إلى خدمته العسكرية في حين بين محمد البرجس أنه متخلف عن الخدمة الإلزامية وقام بتسوية وضعه تمهيدا للالتحاق بصفوف الجيش العربي السوري.

وأوضح علي الطه وحسن المقصود ورضوان بهاء الدين انهم قدموا من منطقة الجزيرة وقاموا بتسوية أوضاعهم ليعودوا إلى حياتهم الطبيعية في قراهم التي هجروا منها لسنوات قضوها في مناطق سيطرة ميليشيا “قسد” التي تفتقد الأمن والأمان بينما دعا صالح الشعبان كل من تشملهم التسوية لاغتنام الفرصة والعودة إلى الوطن الذي يتسع لجميع أبنائه.

وأفادت الوكالة بأن لجنة التسوية في مركز السبخة بريف الرقة الشرقي واصلت عملها وسط إقبال متزايد من المشمولين بها حيث سوت اليوم أوضاع العشرات منهم ضمن إجراءات ميسرة.

وأكد عدد من المطلوبين في تصريحات للوكالة أنهم اتصلوا فور تسوية أوضاعهم بعدد من الأشخاص الذين تشملهم التسوية وأخبروهم عن الآلية السهلة والاجراءات الميسرة من قبل اللجنة ما شكل دافعاً قوياً لهم للانضمام إليها وتحدي العراقيل التي تضعها ميليشيا “قسد” لمنعهم من الوصول إلى المركز.

وفي مسكنة بريف حلب الشرقي ذكرت سانا أن العشرات من المطلوبين انضموا اليوم إلى عملية التسوية المستمرة هناك حيث نوه عدد منهم بالفرصة المتمثلة بالتسوية والتي منحتهم إياها الدولة ليتمكنوا من العودة إلى حياتهم بين أهلهم والالتحاق بصفوف الجيش للمتخلفين والفارين منهم.

وتتواصل خلال الأيام القادمة عملية التسوية لإتاحة الفرصة أمام المدنيين المطلوبين والعسكريين الفارين والمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية للانضمام اليها.

روابط ذات صلة

سوريا.. افتتاح مركز تسوية في دير حافر بريف حلب

سوريا.. استمرار تسوية اوضاع المطلوبين في دير الزور والرقة

سوريا.. عشرات المطلوبين ينضمون الى التسوية في مدينة داريا

تسوية أوضاع 3232 شخصاً في مركز السبخة بريف الرقة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد..الفشل الإعلامي الغربي في التوتر بين موسكو وكييف

لافروف يدعو نظيره التركي لـ'دعم ملموس' للضمانات الأمنية الروسية

برعاية تركية وتعاون امريكي.. فورين بوليسي: إدلب السورية أصبحت ’عاصمة للإرهاب العالمي’

بالفيديو: انفجار صهريج وقود يهز جزيرة 'لونغ آيلند الأمريكية'

أول تعليق إسرائيلي على تصريحات السيد نصر الله.. كلامه يعني كسر التوازن

شاهد/ اليمن يعرض حطام طائرة تجسسية تم إسقاطها في 10فبراير بحجة