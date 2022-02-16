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تشاهدون هذه الليلة في برنامج بانوراما..

هل اقتربت محادثات فيينا من النهاية ؟وهل زال شبح الحرب في أوكرانيا؟

هل اقتربت محادثات فيينا من النهاية ؟وهل زال شبح الحرب في أوكرانيا؟
الأربعاء ١٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:١٦ بتوقيت غرينتش

يناقش برنامج بانوراما هذه الليلة، مواصلة الاجتماعات بين الوفود الاروروبية والوفد الايراني في فيينا لمناقشة إلغاء اجراءات الحظر المفروضة على ايران، وكذلك فشل الاعلام الغربي في التوتر بين موسكو كييف.

العالم - بانوراما

سيتناول بانورما في ملفه الأول.. مواصلة الاجتماعات بين الوفود الاروروبية والوفد الايراني في فيينا لمناقشة إلغاء اجراءات الحظر المفروضة على ايران.

وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني إن الاتفاق النووي أصبح قشرة فارغة بالنسبة لإيران في المجال الاقتصادي.

فيما اكد وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان ان على الكونغرس الاميركي اصدار بيان سياسي بشأن التزامات واشنطن تجاه الاتفاق النووي وعودتها إليه.

سيتناول بانورما في ملفه الثاني..قول الكرملين بإن الرئيس بوتين يؤيد المفاوضات والدبلوماسية فيما يتعلق بالتعامل مع التوترات بشأن أوكرانيا.

الى ذلك سخر الكرملين وكبار المسؤولين الروس من وسائل الإعلام الغربية التي حددت الـ16 من شباط/فبراير موعدا للغزو الروسي المزعوم لأوكرانيا.

هذا وأعلن الأمين العام لحلف الناتو أن لا إشارات الى خفض التصعيد حتى الآن وان روسيا تستمر بحشد قوات قرب أوكرانيا.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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تشاهدون هذه الليلة في برنامج بانوراما.. هل اقتربت محادثات فيينا من النهاية ؟وهل زال شبح الحرب في أوكرانيا؟

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