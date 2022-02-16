باقري: اقتربنا من الاتفاق أكثر من أي وقت مضى

العالم - إیران

وغرد كبير المفاوضين الايرانيين علي باقري مساء الأربعاء: "بعد أسابيع من المفاوضات المكثفة، اقتربنا من التوصل إلى اتفاق أكثر من أي وقت مضى، ولكن ما لم يتم الاتفاق على كل شيء، لن يتم الاتفاق على أي شيء".

وقال: "الواقعية والامتناع عن الاطماع والاهتمام بتجربة السنوات الأربع الماضية أمور ضرورية لتحقيق هذا الهدف".

‏‏ وقال باقري: حان الوقت لاتخاذ قرار بين الأطراف المتفاوضة.

واستؤنفت الجولة الثامنة من محادثات فيينا في 7 شباط / فبراير ، بعد انقطاع استمر 11 يوما للمشاورات بين الوفود والعواصم ، وما زالت تعقد على مختلف المستويات.

وغرد وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان الليلة الماضية، في إشارة إلى محادثته الهاتفية مع منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن المحادثات في فيينا تمضي قدمًا وأن بعض القضايا المهمة لا تزال تنتظرنا. وان التوصل الى اتفاق نهائي رهن بـ "السلوك المسؤول" للجانب الغربي.