شاهد .. نموذج لمئات الممارسات الوحشية للاحتلال ضد الفلسطينيين

العالم - فلسطين

وقالت الهيئة في بيان صحفي، مرفق بالفيديو، نشرته على صفحتها على فيسبوك: إن "جيش الاحتلال تعمّد ترك كلب بوليسي ينهش الشاب مالك معلّا، ويرعبه".

وذكرت أن الحادثة وقعت الاثنين الماضي (14 فبراير/ شباط)، عندما اعتقلت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي الشاب معلا (19 عاماً) من حي أم الشرايط، بمدينة البيرة وسط الضفة الغربية.

وذكرت أن الاعتقال جرى في منشأة صناعية، يعمل المعتقل حارسا لها.

وأضافت: "أحاط الجنود أسوار المنشأة، وداهموها (...) بدؤوا بتسليط أضواء الليزر تجاهه، ومن ثم أطلقوا كلبا بوليسيا نحوه".

ويظهر الفيديو المصوَّر ليلا، الشاب معلّا، في وضع الاستسلام رافعا يديه، في حين يُصوّب الجنود بنادقهم نحوه، لكنه فوجئ بالكلب يهجم عليه وينهشه قبل أن يحيط به الجنود.

وأدان رئيس هيئة شؤون الأسرى قدري أبو بكر "الاعتداءات الهمجية الإجرامية المتكررة التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني، خلال عمليات اعتقالهم واقتيادهم من قوات الاحتلال".

وقال: إن جيش الاحتلال الإسرائيلي "يتعمد خلال تنفيذ عمليات الاعتقال بمختلف المدن الفلسطينية، استخدام القوة المفرطة والتنكيل الشديد بحق المعتقلين".

وأضاف أن "99% ممن يعتقلهم الاحتلال يتعرضون لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب والقمع والتنكيل الجسدي والنفسي".

وبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 4500، منهم 34 سيدة، و180 قاصراً، ونحو 500 معتقل إداريا، حتّى نهاية يناير/كانون الآخِر 2022، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.