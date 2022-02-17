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أطفال صعدة ضحايا قنابل العدوان المحرمة دوليًا

أطفال صعدة ضحايا قنابل العدوان المحرمة دوليًا
الخميس ١٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٢ بتوقيت غرينتش

أصيب طفليين شقيقين جراء انفجار قنبلة عنقودية في محافظة صعدة اليمنية، ياتي هذا بعد أقل من 24 ساعة من مقتل ثلاثة مدنيين نتيجة انفجار لغم من مخلفات اسلحة قوى التحالف في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.

العالم - اليمن

وبحسب ما نقلت "وكالة الصحافة اليمنية" فان اصيب طفلين شقيقين نتيجة إنفجار قنبلة من مخلفات أسلحة التحالف المحرمة في منطقة آل ذرية بمديرية سحار، بعد أقل من 24 ساعة ، من مقتل ثلاثة مدنيين نتيجة انفجار لغم من مخلفات اسلحة قوى التحالف في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.

وكان قد قتل واصيب خمسة مدنيين بينهم أطفال مطلع الاسبوع الجاري بمحافظتي الحديدة وصعدة جراء انفجار قنابل من مخلفات اسلحة التحالف.

وسجل البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام مقتل واصابة أكثر من 3841 مدنيا معظمهم من النساء والاطفال بمخلفات القنابل العنقودية التي اسقطها طيران التحالف على مختلف المناطق اليمنية طيلة الفترة الماضية.

هذا و لا يزال كابوس القنابل المحرمة يخيم على أبناء اليمن المليئة بقنابل التحالف المحرمة التي تختار ضحاياها بين فترة وأخرى وغالباً ما يكونوا من الأطفال او النساء.

تواصل مخلفات قنابل اسلحة التحالف العنقودية المحرمة دولياً خطف اروح المدنيين في مختلف المحافظات اليمنية تحت إمضاءات امريكية بريطانية اسرائيلية على مدى سبعة أعوام.

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أطفال صعدة ضحايا قنابل العدوان المحرمة دوليًا