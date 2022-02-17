الأمم المتحدة تدعو "إسرائيل" إلى وضع حد لعمليات الهدم والإخلاء

العالم - فلسطين

جاء ذلك ردّا على أسئلة من الصحفيين في المقرّ الدائم بنيويورك، يوم الأربعاء، بشأن آخر التطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي: "من المهم جدا، ألا يحدث تصعيد، وأن يتم إظهار ضبط النفس. وقد دعونا - ونستمر في دعوة - السلطات الإسرائيلية، إلى وضع حد للهدم ووضع حد لإجلاء العائلات الفلسطينية، سواء في ذلك الحي (حي الشيخ جراح) أو في أماكن أخرى في الضفة الغربية المحتلة."

وأكد دوجاريك أن الأمم المتحدة تتابع عن كثب الوضع في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، بما في ذلك الإخلاء المحتمل.