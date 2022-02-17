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الامارات واندونسيا والفلبين يعتزمان لإلغاء التعريفات الجمركية

الامارات واندونسيا والفلبين يعتزمان لإلغاء التعريفات الجمركية
الخميس ١٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٣ بتوقيت غرينتش

تجري محادثات تجارية متقدمة بين الإمارات وإندونيسيا والفلبين، بهدف إلغاء التعريفات الجمركية وزيادة الاستثمار.

العالم - الإمارات

ونقلت دورية "جلف ستيت نيوزليتر" الاستخباراتية البريطانية عن مسؤولين أن الإمارات قد تختتم مفاوضات بشأن صفقة تجارية واستثمارية مع إندونيسيا في مارس/آذار.

وأضافت: "بدأ البلدان مناقشة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (سيبا) في أوائل سبتمبر/أيلول الماضي، بهدف إلغاء التعريفات وزيادة الاستثمار".

وفي سياق متصل، أطلقت الإمارات محادثات بشأن "سيبا" مع الفلبين في 15 فبراير/شباط، وفق ما نقله المصدر ذاته.

وقال وزير التجارة والصناعة في الفلبين "رامون لوبيز" إن بلاده لديها طموحات لتكون بمثابة "المحور الاستراتيجي لدولة الإمارات بمنطقة جنوب شرق آسيا".

وووفق المصدر ذاته، تسعى الإمارات إلى صفقات مماثلة مع الهند و"إسرائيل" والكتلة التجارية لمجموعة شرق إفريقيا (EAC) المكونة من 6 أعضاء، من بين دول أخرى.

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