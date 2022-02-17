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آية الله خامنئي: على شبابنا تقوية بنيتهم المعنوية في هذه الايام ايام النصف من شعبان

الخميس ١٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:١٨ بتوقيت غرينتش

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