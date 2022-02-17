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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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رويترز: الدفاع الروسية تقول إن نحو 20 سفينة حربية بدأت تدريبات في بحر قزوين اليوم في إطار مناورات عسكرية تشمل معظم قواتها البرية والبحرية
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آية الله خامنئي: حركة شعوب المنطقة اصبحت هادرة ضد الاستكبار
آية الله خامنئي: حيوية الثورة هي ارتباط الاجيال القادمة والحالية للثورة باهدافها ومبادئها
آية الله خامنئي: لقد تحققت انجازات وتطورات باهرة في البلاد في جميع المجالات الجهادية والثورية كالصحة والسلامة
آية الله خامنئي: المعرفة تبعث على المقدرة وتجلب القدرة للبلد
آية الله خامنئي: اليوم اذا لم نفكر بتامين مستلزمات الطاقة النووية فستكون ايدينا فارغة في المستقبل
آية الله خامنئي: الشعب الايراني تجاهل كل التحديات وسطر ملحمة جديدة بمشاركته في فعاليات الثورة
آية الله خامنئي: الشعب الايراني كان ينزل للساحة شعورا منه بالمسؤولية
آية الله خامنئي: يقظة الشعب الايراني كانت باهرة ولاسيما في الحرب المفروضة
آية الله خامنئي: الاستمرارية الثورية كانت احد مبادئ الامام الخميني التي فجرت الكفاح الشعبي
الخميس ١٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٢ بتوقيت غرينتش
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