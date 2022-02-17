شاهد هروب جنود الاحتلال بعد إطلاق نار تجاههم في مدينة جنين

العالم - فلسطين

وذكرت وسائل الاعلام ان هروب قوات الاحتلال في مدينة جنين بالضفة الغربية يأتي بعد التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية ضدهم.

ورافق المقطع المصور أصوات لرصاص يطلقه المقاومون في الاثتاء.

وكانت "كتيبة جنين"، قد هددت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، بالرد على كل محاولة اقتحام لمدن الضفة الفلسطينية.

وقالت الكتيبة على لسان أحد مقاتليها خلال مقطع فيديو، إن " مجاهدوها تمكنوا من استهداف آليات الاحتلال وإعطابها، كما تم استهداف تعزيزات الاحتلال العسكرية في شارع حيفا في جنين".

وأضاف:" كما تمكن مجاهدونا من تفجير عدد من العبوات في آليات العدو، وعليه نعلن عن عبوة جديدة حملت أسم طوالبة 25 تم استهداف آليات الاحتلال فيها"، موجها رسالة للاحتلال قائلاً :" لدينا المزيد ونقول للعدو المجرم سوف نذهب للقتال عند كل صلاة وعند محاولة اقتحام وسنشعل الأرض براكين تحت أقدام العدو".

الى ذلك فقد هددت فصائل المقاومة الفلسطينية بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه الاعتداءات المتكررة التي تمارسها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين.