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رويترز: الدفاع الروسية تقول إن نحو 20 سفينة حربية بدأت تدريبات في بحر قزوين اليوم في إطار مناورات عسكرية تشمل معظم قواتها البرية والبحرية

الخميس ١٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٢ بتوقيت غرينتش

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