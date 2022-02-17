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استطلاع: 53% من الأمريكيين يرفضون أداء بايدن كرئيس بشكل عام

استطلاع: 53% من الأمريكيين يرفضون أداء بايدن كرئيس بشكل عام
الخميس ١٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٤ بتوقيت غرينتش

قال 39% فقط من الأمريكيين إنهم يوافقون على طريقة استجابة الرئيس جو بايدن لجائحة كورونا، وفقا لاستطلاع جديد أجراه موقع Politico بالتعاون مع مؤسسة Morning Consult.

العالم-الاميركيتان

ووجد الاستطلاع أن 39٪ من الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع أعطوا تقييما ممتازا أو جيدا لتعامل بايدن مع الجائحة، بينما أعطاه 41٪ تصنيفا ضعيفا، وقال 16٪ إنه "عادل".

كما وجد الاستطلاع أن 43% من الأمريكيين يوافقون على الأداء الذي يقوم به بايدن كرئيس بشكل عام، مقارنة بـ53% ممن لا يوافقون.

هذا وكشف موقع FiveThirtyEight الإلكتروني للاستطلاعات أن متوسط ​​استطلاعات الرأي التي أجريت حول ما إذا كان الأمريكيون يوافقون على استجابة الرئيس لأزمة كوفيد-19 أظهرت أن ما يقرب من 45% من الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع يوافقون عليه، بينما يعارض 48% تقريبا.

وتأتي هذه الأرقام في الوقت الذي تشهد فيه الولايات المتحدة انخفاضا في حالات الإصابة بكورونا، حيث سجلت البلاد يوم أمس الأربعاء 115149 إصابة جديدة، انخفاضا من مستوى قياسي بلغ أكثر من 1.3 مليون في الشهر الماضي، وفقا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز.

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استطلاع: 53% من الأمريكيين يرفضون أداء بايدن كرئيس بشكل عام

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