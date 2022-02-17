بمشاركة الحلبوسي.. بدء أعمال المؤتمر 32 للاتحاد البرلماني العربي

العالم - العراق

ونقل موقع "السومرية نيوز"، عن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب قوله في بيان مقتضب، ان "الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي بدأت بمشاركة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي".

ويوم أمس الاربعاء، وصل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، يرافقه وفد نيابي إلى القاهرة في زيارة رسمية، حيث كان في استقباله رئيس البرلمان العربي عادل عبد الرحمن العسومي، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب المصري المستشار أحمد سعد الدين للمشاركة في المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، والمؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية.