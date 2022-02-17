الخميس ١٧ فبراير ٢٠٢٢
١٠:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

لافروف: موسكو سترسل إلى واشنطن اليوم ردها على اقتراحاتها بشأن مبادرة الضمانات الأمنية

الخميس ١٧ فبراير ٢٠٢٢ - ١٠:٠٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لا بوادر حتى الان لتشريع قانون موازنة العراق للعام الحالي

بيان مشترك لوزير الداخلية والدفاع الكويتيين بعد استقالتهما

بمشاركة الحلبوسي.. بدء أعمال المؤتمر 32 للاتحاد البرلماني العربي

اكاديمي فلسطيني.. فرق كبير بين مقاوم يطل من بيروت ومحتل يزور المنامة!

القوات الجوية السعودية ستشارك في تمرين "العلم الأحمر"2022

استطلاع: 53% من الأمريكيين يرفضون أداء بايدن كرئيس بشكل عام