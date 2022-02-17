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الكرملين: استفزازات كييف في دونباس تصاعدت خلال 24 ساعة وحكومة أوكرانيا حشدت هناك قوة هجومية ضخمة

الخميس ١٧ فبراير ٢٠٢٢ - ١٠:٠٦ بتوقيت غرينتش

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