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انضمام 3553 مطلوبا لعملية التسوية بمركز السبخة في ريف الرقة

انضمام 3553 مطلوبا لعملية التسوية بمركز السبخة في ريف الرقة
الخميس ١٧ فبراير ٢٠٢٢ - ١٠:٢٥ بتوقيت غرينتش

لا زالت عميات التسوية في مركز السبخة بريف الرقة الشرقي متواصلة حتى اليوم الخميس لإتاحة الفرصة أمام جميع المشمولين بها وفق البنود التي وضعتها الدولة السورية.

العالم - سوريا

وذكر مراسل الوكالة العربية السورية للانباء (سانا)، أنه انضم 3553 مطلوباً إلى عملية التسوية المستمرة في مركز السبخة بريف الرقة الشرقي في يومها الرابع والثلاثين.

وتستهدف عملية التسوية المطلوبين من المدنيين والعسكرين الفارين والمتخلفين عن خدمتي العلم الإلزامية والاحتياطية.

ويوم امس الاربعاء، ذكرت سانا أن العشرات من المطلوبين في مسكنة بريف حلب الشرقي انضموا إلى عملية التسوية المستمرة هناك حيث نوه عدد منهم بالفرصة المتمثلة بالتسوية والتي منحتهم إياها الدولة ليتمكنوا من العودة إلى حياتهم بين أهلهم والالتحاق بصفوف الجيش للمتخلفين والفارين منهم.

وتتواصل خلال الأيام القادمة عملية التسوية لإتاحة الفرصة أمام المدنيين المطلوبين والعسكريين الفارين والمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية للانضمام اليها.

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