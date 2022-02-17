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الصحة الايرانية: أكثر من 17 ألف إصابة و 182 وفاة جديدة بكورونا

الصحة الايرانية: أكثر من 17 ألف إصابة و 182 وفاة جديدة بكورونا
الخميس ١٧ فبراير ٢٠٢٢ - ١١:١٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 17 ألفا و 545 إصابة و 182 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

العالم - ايران

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