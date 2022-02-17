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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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الكرملين: استفزازات كييف في دونباس تصاعدت خلال 24 ساعة وحكومة أوكرانيا حشدت هناك قوة هجومية ضخمة
لافروف: موسكو سترسل إلى واشنطن اليوم ردها على اقتراحاتها بشأن مبادرة الضمانات الأمنية
رويترز: الدفاع الروسية تقول إن نحو 20 سفينة حربية بدأت تدريبات في بحر قزوين اليوم في إطار مناورات عسكرية تشمل معظم قواتها البرية والبحرية
آية الله خامنئي: شعبنا وشبابنا يجب ان يقفوا بوجه الضغوط الاقتصادية
آية الله خامنئي: حركة شعوب المنطقة اصبحت هادرة ضد الاستكبار
آية الله خامنئي: حيوية الثورة هي ارتباط الاجيال القادمة والحالية للثورة باهدافها ومبادئها
آية الله خامنئي: لقد تحققت انجازات وتطورات باهرة في البلاد في جميع المجالات الجهادية والثورية كالصحة والسلامة
آية الله خامنئي: المعرفة تبعث على المقدرة وتجلب القدرة للبلد
آية الله خامنئي: اليوم اذا لم نفكر بتامين مستلزمات الطاقة النووية فستكون ايدينا فارغة في المستقبل
آية الله خامنئي: الشعب الايراني تجاهل كل التحديات وسطر ملحمة جديدة بمشاركته في فعاليات الثورة
الصحة الايرانية: أكثر من 17 ألف إصابة و 182 وفاة جديدة بكورونا
الخميس ١٧ فبراير ٢٠٢٢ - ١١:١٨ بتوقيت غرينتش
أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 17 ألفا و 545 إصابة و 182 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
العالم
-
ايران
یتبع ...
تصنيف :
أهم الأخبار
إیران
صحة
كورونا في العالم
كلمات دليلية :
فيروس كورونا
الصحة الايرانية
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