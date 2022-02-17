عودة 10 أرتال عسكرية روسية من القرم

العالم-روسيا

وقال المكتب الصحفي للمنطقة العسكرية الجنوبية، في بيان اليوم الخميس، إن حوالي 10 أرتال عسكرية تحمل معدات كبيرة الحجم وثقيلة وخطيرة، عادت من شبه جزيرة القرم.

ووفقا للمنطقة العسكرية الجنوبية، فإن سلامة حركة المعدات العسكرية أثناء عودتها من شبه جزيرة القرم بعد التدريبات تم توفيرها من قبل مفتشي السيارات العسكرية (VAI).

وأضافت أن "مفتشي الوكالة نفذوا في الوقت الحالي نحو 10 مرافقات لأرتال عسكرية تحمل معدات ضخمة وثقيلة وخطيرة".

وأشارت إلى أن أكثر من نصف الناقلات العسكرية التي نقلت هذه المعدات قطعت أكثر من 500 كيلومتر، حيث مر جزء كبير منها عبر مضيق كيرتش.

وذكرت المنطقة العسكرية الجنوبية بأنه بعد الانتهاء من مهام التدريبات التكتيكية المخطط لها في مناطق التدريب المشتركة في شبه جزيرة القرم، تعود الوحدات العسكرية التابعة للمنطقة إلى نقاط تمركزها الدائمة.

وأشارت إلى أنه "فور وصول الوحدات العسكرية إلى نقاط تمركزها سيبدأ العسكريون في صيانة المعدات وإعدادها للمراحل التالية من أنشطة التدريب القتالي المخطط لها".