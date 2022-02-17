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لمرضى أوميكرون.. هذه المشروبات تعزز المناعة وتحارب الفيروس

لمرضى أوميكرون.. هذه المشروبات تعزز المناعة وتحارب الفيروس
الخميس ١٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٥ بتوقيت غرينتش

أكد العلماء أن خطورة متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون"، تتمثل في كونه ينتشر بشكل كبير على مستوى العالم.

العالم- منوعات

لذلك ينصح الخبراء بتناول بعض المشروبات العشبية لتعزيز المناعة مثل مشروب النعناع و الزعتر و البابونج وعصير عناب.

و تميز مشروب النعناع بأنه مضاد للميكروبات، ومضاد للفيروسات، ومضاد أكسدة قوي (Antioxidant)، ومضاد للأورام، ومضاد للحساسية (Anti Allergic).

فيساعد النعناع ضد البكتيريا في محاربة نزلات البرد والمخاط الذي ينشأ في الجيوب الأنفية، ويساعد على التنفس بسهولة أكبر.

وبالنسبة لشاي الزعتر الصحية أنه يعمل على علاج الإصابة بالسعال، وذلك بسبب خصائصه الطاردة للبلغم، لهذا السبب تحديدًا يتم تناوله في فصل الشتاء بشكل أساسي، والذي يساهم في تهدئة المسالك التنفسية وتوسيع الشعب الهوائية.

أما مشروب البابونج يمتلك خصائص مضادة للالتهابات جعلت من شربه يوميًا قدرة على المساهمة في علاج بعض أمراض الجهاز التنفسي، وأبرزها الأمراض الناتجة عن التهاب الجهاز التنفسي العلوي.

و ثمار العناب فتساعد على تعزيز وتحسين صحة الجهاز المناعي بالجسم فهي تحتوي على مضادات الأكسدة ومنها فيتامينات. كذلك عصير العناب فيساعد على تحسين وتنظيم الدورة الدموية بالجسم حيث يحتوي على الحديد والفوسفور فهذا ما يجعله عامل مساعد في تجديد خلايا الدم.

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