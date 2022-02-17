لأول مرة منذ 60 عاما...مذيعة محجبة في التلفزيون الجزائري

العالم- الجزائر

ولأول مرة منذ أكثر من نصف قرن، ظهرت المذيعة المحجبة، نجوى جدي، على التلفزيون الرسمي لإلقاء نشرة الأخبار، وبذلك يتم الإعلان رسميا عن نهاية الحظر غير المعلن على الحجاب في أروقة التلفزيون الجزائري.

ومنذ الاستقلال، استمر التلفزيون الجزائري في سياسة منع ظهور الصحفيات المحجبات على مختلف قنواته، بالرغم من عدم وجود أي قوانين تنظيمية صريحة تنص على ذلك، وهو الأمر الذي عزاه البعض إلى قناعات شخصية، وقرارات ارتجالية صادرة عن المسؤولين المتعاقبين على إدارة وتسيير التلفزيون الجزائري منذ الاستقلال وحتى اليوم، وفق ما نقله إعلام محلي.

وقناة القرآن الكريم التابعة للتليفزيون الجزائري، هي القناة الرسمية الوحيدة التي تسمح لمذيعاتها بالظهور بالحجاب.