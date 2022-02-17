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عالي المستوى.. اجتماع أمني لبحث خطة تأمين زيارة الإمام الكاظم (ع)

عالي المستوى.. اجتماع أمني لبحث خطة تأمين زيارة الإمام الكاظم (ع)
الخميس ١٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٤ بتوقيت غرينتش

ترأس مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي اليوم الخميس، اجتماعا خاصا بالخطة الأمنية الخاصة بتأمين زيارة الإمام موسى بن جعفر (سلام الله عليه)، واستعدادات الأجهزة الأمنية لحماية الزائرين المتوجهين إلى مدينة الكاظمية المقدسة. 

العالم - العراق

وافادت وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان الاجتماع الذي عقد في مقر قيادة العمليات المشتركة حضره "وفق بيان صادر عن مستشار الأمن القومي"، رئيس جهاز الأمن الوطني، ونائب قائد العمليات المشتركة وقائد عمليات بغداد وأمين سر هيئة الاستخبارات الوطنية.

واستعرض قائد عمليات بغداد، الخطة الأمنية الخاصة بحماية الزائرين المتوجهين إلى مدينة الكاظمية المقدسة في الأيام المقبلة.

وأبدى الأعرجي وفقاً للبيان ملاحظاته حول التهديدات المحتملة، كما ناقش الحاضرون الجوانب المتعلقة بتوفير كافة الاستعدادات، لإنجاح الزيارة والحفاظ على انسيابيتها، بما يؤمّن طرق الزائرين من مختلف محافظات العراق.

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