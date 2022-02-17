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الاحتلال ومستوطنوه يواصلون اعتداءاتهم على المقدسيين

الاحتلال ومستوطنوه يواصلون اعتداءاتهم على المقدسيين
الخميس ١٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٨ بتوقيت غرينتش

اعتدى مستوطنون وقوات الاحتلال على المقدسيين، مساء الخميس، في سوق المصرارة المحاذي لـ "باب العامود" ما أدى إلى إصابة أحد المارة، وهو مسن، بجروح بالرأس.

العالم - فلسطين

ونظم المستوطنون، مسيرة استفزازية بأعداد كبيرة في منطقة "باب العامود"، ورفعوا علم الاحتلال، كما وجهوا الشتائم للعرب والمسلمين، وطالبوا برحيل الفلسطينيين، وخلال ذلك انتشرت شرطة الاحتلال وأبعدت الشبان الفلسطينيين عن المكان بالقوة.

وألقت قوات الاحتلال القنابل الصوتية باتجاه المقدسيين، والمحال التجارية.

وفي شارع الواد، اعتدت شرطة الاحتلال على الموجدين، وانتشرت بأعداد كبيرة، وسط اعتداءات وجولات المستوطنين الاستفزازية في المنطقة.

كما دعا المستوطنون للتظاهر في "حي الشيخ جراح"، مع مواصلة عضو برلمان الاحتلال إيتمار بن غفير أعماله في المكان.

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