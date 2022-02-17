ارتفاع مبيعات النفط الإيراني

العالم - من ايران

في الوقت نفسه ، هناك وفد اقتصادي ونفطي إيراني في كوريا الجنوبية ، ووفد مفاوض إيراني في فيينا لمناقشة رفع الحظر.



و نقلت وکالة رويترز عن مسؤولين بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية قولهم إن محادثات الوفد الاقتصادي الإيراني في سول شملت استئناف شراء النفط الإيراني من قبل الجانب الكوري أيضا. وكان المشترون الكوريون الجنوبيون في السابق من عملاء النفط الخام الإيراني ومكثفات الغاز. واسمحوا لي أن أشیر هنا الی أن كوريا الجنوبية هي خامس أكبر مشتر للنفط في العالم.



الی ذلک کتبت صحیفة هآرتس ، في مقال بعنوان "إيران تغرق دائما في أموال النفط" ، تقول أن إيران استطاعت ادارة شؤونها بشكل جيد على الرغم من الحظر الأمريكي. وكالعادة ، دعا هذا الموقع الصهيوني إلى زيادة الضغط على إيران ، وتشديد الحظر وترک طاولة المفاوضات من قبل الولايات المتحدة والدول الخمس الأخرى.



اما موقع أویل برایس المختص بسوق النفط ، فأشار في مقال تحت عنوان "إيران مستعدة للعودة إلى سوق النفط العالمية" ، الی أن إيران يمكنها إضافة خمسمئة ألف برميل من النفط إلى إنتاجها في غضون شهر ، ومن ثم إنتاج ثمانمئة ألف برميل أخرى من النفط يوميا في وقت قصير. وضمن إشارته إلى احتياطيات النفط الإيرانية الكبيرة في البحر ، كتب الموقع یقول أن إيران يمكنها زيادة إنتاج مكثفات الغاز بشكل كبير في غضون أربعة أشهر.