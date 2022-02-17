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تضرر مركبات للمستوطنين برشقها بالحجارة في نابلس والخليل

تضرر مركبات للمستوطنين برشقها بالحجارة في نابلس والخليل
الخميس ١٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٣ بتوقيت غرينتش

تضررت، مساء اليوم الخميس، مركبات للمستوطنين جراء رشقها بالجحارة في نابلس والخليل، شمال الضفة الغربية المحتلة.

العالم - فلسطين

وأفادت مصادر فلسطينية أن مركبات إسرائيلية تضررت جرّاء رشقها بالحجارة قرب بلدة عقربا جنوب شرق نابلس. كما رشق شبان مركبات إسرائيلية بالحجارة قرب مخيم الفوار جنوب الخليل.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية قد ذكرت أن الأشهر الأخيرة شهدت ارتفاعًا كبيرًا في عمليات إلقاء الحجارة في أرجاء الضفة الغربية المحتلة تجاه الاحتلال والمستوطنين موقعةً إصابات عديدة وأزمات نفسية في صفوف المستوطنين.

وأشارت الصحيفة إلى الارتفاع الكبير بعمليات إلقاء الحجارة العام الماضي، والتي وصلت إلى 5500 عملية تسببت بحالات هلع وأزمات نفسية لمئات المستوطنين؛ ما ضاعف من توجههم إلى مراكز الدعم النفسي.

وبحسب التقرير السنوي الصادر عن المكتب الإعلامي لحركة حماس بالضفة الغربية، فقد ضاعفت المقاومة خلال 2021 من عملياتها المؤثرة، في الضفة الغربية والقدس، ونوعت من أساليبها في مواجهة الاحتلال والمستوطنين.

ووفق التقرير، فقد بلغ عدد العمليات المؤثرة (441) عملية، مقابل نحو مئة عملية في عام 2020، في حين بلغ مجمل عمليات المقاومة بما فيها المقاومة الشعبية (10850) عملية بما يمثل ضعفها عام 2020.

وبلغت عمليات إطلاق النار على أهداف الاحتلال (191) عملية بما يمثل تصاعدا كبيرا مقارنة بالأعوام السابقة، وعودة لشبح انتفاضة الأقصى.

وتوسَّعت المقاومة في عمليات استهداف منشآت وآليات وأماكن عسكرية للاحتلال بالحرق، حيث رصدت (112) عملية، و(18) عملية تحطيم لمركبات الاحتلال، و(3) عمليات إسقاط طائرات "درون".

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تضرر مركبات للمستوطنين برشقها بالحجارة في نابلس والخليل

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