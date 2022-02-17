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بانوراما .. كلمة قائد الثورة الإسلامية الأخيرة وآخر تطورات ازمة اوكرانيا

بانوراما .. كلمة قائد الثورة الإسلامية الأخيرة وآخر تطورات ازمة اوكرانيا
الخميس ١٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:١٠ بتوقيت غرينتش

يتناول برنامج بانوراما على شاشة قناة العالم موضوع كلمة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي بمناسبة انتفاضة اهالي مدينة تبريز حيث اكد سماحته على مواضيع هامة فيما يتعلق بالملف النووي كما يتطرق البرنامج الى أزمة أوكرانيا.

العالم - بانوراما

في ملف بانوراما الاول اكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي أن العدو يعلم أن البرنامج النووي الإيراني سلمي، لكنه لا يريد للأمة الايرانية أن تحقق هذا التقدم الكبير. واوضح آية الله خامنئي إن ايران لا تسعى الى حيازة السلاح النووي، بل تريد الإستفادة من الطاقة النووية السلمية.

في ملف بانوراما الثاني قال الكرملين إن الرئيس بوتين يؤيد المفاوضات والدبلوماسية فيما يتعلق بالتعامل مع التوترات بشأن أوكرانيا .الى ذلك سخر الكرملين وكبار المسؤولين الروس من وسائل الإعلام الغربية التي حددت السادس عشر من شباط/فبراير موعدا للغزو الروسي المزعوم لأوكرانيا.هذا وأعلن الأمين العام لحلف الناتو أن لا إشارات الى خفض التصعيد حتى الآن وان روسيا تستمر بحشد قوات قرب أوكرانيا .

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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