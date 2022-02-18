وسم "البحرين ترفض الصهاينة" يتصدر مواقع التواصل

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في فلسطين، ما زال التوتر في حي الشيخ جراح سيد الموقف عقب عدة ايام من المواجهات والاعتداءات التي طالت عشرات المقدسيين، وواصلت سلطات الاحتلال فرض الإغلاق على الحي ومنعت المواطنين من الدخول إليه أو الخروج منه، فيما سمحت لعضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير باقتحامه مجددا.



وفي الشأن اليمنيي، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي والنشطاء واحرار العالم مع الحملة التعريفية والتوثيقية للانتهاكات والجرائم المروعة التي طالت المدنيين اليمنيين تحت عنوان"أوقفوا جرائم مجلس الأمن في اليمن"، بهدف فتح ملف لمحاسبة المجلس وتحالف العدوان وأدواته والقوى والأنظمة والحكومات والمنظمات المتورطة في العدوان على اليمن.



أما في مصر،أثار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بسبب تحيته لوزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار خلال افتتاحه مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022"



وفي موضوع آخر، حالة التوتر بشأن الازمة الأوكرانية لم تتبدد، رغم الحراك الدبلوماسي المكثف، وفيما وافق الرئيس الامريكي جو بايدن على منح الدبلوماسية كل فرصة للنجاح، عقب اقتراح روسيا مواصلة الدبلوماسية؛ أشار إلى أن الهجوم الروسي على أوكرانيا ما زال ممكنا جدا.