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وسم "البحرين ترفض الصهاينة" يتصدر مواقع التواصل

الجمعة ١٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٣١ بتوقيت غرينتش

 تصدر وسم "البحرين_ترفض_الصهاينة" قائمة الهاشتاغات الاكثر تداولا في المملكة تنديدا بالزيارة التي قام بها رئيس حكومة الاحتلال "نفتالي بينيت" الى المنامة والتي تزامنت مع تظاهرات عارمة خرجت رفضا للزيارة و لمسار التطبيع الذي تنتهجه سلطات آل خليفة.   

العالم - هاشتاغ

في فلسطين، ما زال التوتر في حي الشيخ جراح سيد الموقف عقب عدة ايام من المواجهات والاعتداءات التي طالت عشرات المقدسيين، وواصلت سلطات الاحتلال فرض الإغلاق على الحي ومنعت المواطنين من الدخول إليه أو الخروج منه، فيما سمحت لعضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير باقتحامه مجددا.

وفي الشأن اليمنيي، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي والنشطاء واحرار العالم مع الحملة التعريفية والتوثيقية للانتهاكات والجرائم المروعة التي طالت المدنيين اليمنيين تحت عنوان"أوقفوا جرائم مجلس الأمن في اليمن"، بهدف فتح ملف لمحاسبة المجلس وتحالف العدوان وأدواته والقوى والأنظمة والحكومات والمنظمات المتورطة في العدوان على اليمن.

أما في مصر،أثار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بسبب تحيته لوزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار خلال افتتاحه مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022"

وفي موضوع آخر، حالة التوتر بشأن الازمة الأوكرانية لم تتبدد، رغم الحراك الدبلوماسي المكثف، وفيما وافق الرئيس الامريكي جو بايدن على منح الدبلوماسية كل فرصة للنجاح، عقب اقتراح روسيا مواصلة الدبلوماسية؛ أشار إلى أن الهجوم الروسي على أوكرانيا ما زال ممكنا جدا.

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