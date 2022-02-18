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أ ف ب: برلين تقول إن روسيا تعرّض أمن أوروبا للخطر بمطالبها التي "تعود إلى أيام الحرب الباردة"

الجمعة ١٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٤ بتوقيت غرينتش

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