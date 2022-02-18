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العراق.. مقتل "آمر مفارز هيت" في تنظيم "داعش"

العراق.. مقتل
الجمعة ١٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، الخميس، عن مقتل ما يسمى "آمر مفارز هيت" في تنظيم "داعش" الإرهابي.

العالم-العراق

وقالت الخلية في بيان، إن "مديرية الاستخبارات العسكرية اكدت انها توصلت الى معرفة هوية الارهابي الثاني الذي قتل مع الارهابي المكنى ابو ملوكة في ضربة جوية هذا اليوم في الانبار".

وأضافت أن "الارهابي الثاني يدعى (ابو زيد المحلاوي) شغل منصب ما يسمى آمر مفارز قاطع هيت وهو المجرم المسؤول عن استهداف العميد الركن احمد عبد الواحد اللامي امر لواء ٢٩ واستشهاده في قضاء هيت العام الماضي".

وكانت مديرية الاستخبارات العسكرية أعلنت، في وقت سابق، الخميس، عن مقتل "والي الانبار" في تنظيم "داعش" بعملية أمنية.

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