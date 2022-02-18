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أ ف ب: روسيا تعلن انسحابات جديدة لقواتها من حدود أوكرانيا

الجمعة ١٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٣١ بتوقيت غرينتش

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