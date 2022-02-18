ما أهمية الكالسيوم للصحة وما نسبته الجيدة التي يحتاجها الجسم؟

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وعندما نذكر مصادر الأطعمة الغنية بالكالسيوم يتبادر إلى أذهاننا الحليب فقط، ولكن هناك أطعمة أخرى تعتبر مصادر لهذا المعدن المهم لعمل الجسم، ويرصد تقرير موقع "Healthline" أبرز مصادر الأطعمة الأخرى الغنية بالكالسيوم.

ما هي كمية الكالسيوم التي يجب أن يستهلكها الشخص في اليوم؟

وفقا لخبراء الصحة، يوصى بتناول ما لا يقل عن 1000 مغم من الكالسيوم يوميا، وقد يزيد هذا المقدار لكبار السن والنساء بعد سن اليأس.

لماذا الكالسيوم مهم؟

الكالسيوم ضروري للجسم لبناء عظام قوية والحفاظ عليها، ويحتاج الجسم إلى الكالسيوم لتحريك العضلات وأيضا مفيد لصحة الجهاز العصبي.

ماذا يحدث بسبب نقص الكالسيوم؟

نقص كالسيوم الدم، هو نقص الكالسيوم في الجسم، وهذا النقص إذا استمر على المدى الطويل يؤدي إلى هشاشة العظام وإعتام عدسة العين ومشاكل الأسنان وتغيرات في الدماغ.

ما هي الأطعمة الغنية بالكالسيوم؟

أطعمة أخرى غنية بالكالسيوم بخلاف الحليب:

البذور

البذور مثل بذور السمسم، من مصادر الطاقة الغذائية التي تحتوي على كمية مناسبة من الكالسيوم، حيث إن ملعقة كبيرة من بذور السمسم تحتوي على 127 مغم من الكالسيوم.

اللوز

اللوز أحد أنواع المكسرات الغنية بالعديد من العناصر الغذائية من بينها الكالسيوم، حيث يحتوي 30 غرام من اللوز على 75 مغم من الكالسيوم.

الفاصوليا

أحد أنواع البقوليات الصحية هي الفاصوليا كما أنها مصدر غني بالكالسيوم، حيث إن 100 غرام من الفاصوليا يحتوي على 113 مغم من الكالسيوم.

العدس

بصرف النظر عن كونه مصدرا قويا للبروتين، يعد العدس أيضا مصدرا جيدا للكالسيوم، حيث يحتوي 100 غرام من العدس على 19 مغم من الكالسيوم.

حليب الصويا

يقول الخبراء إن كوبا واحدا من حليب الصويا المدعم يحتوي على نفس كمية الكالسيوم الموجودة في حليب البقر والتي تبلغ 25 مغم لكل 100 غرام.