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بالفيديو.. عبدالفتاح السيسي يثير غضب مواقع التواصل لهذا السبب!

الجمعة ١٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:١٩ بتوقيت غرينتش

أثار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بسبب تحيته لوزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار خلال افتتاحه مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022".

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اجتاع غصب واسع مواقع التواصل الاجتماعي حول زيارة كارين الهرار الى مصر واستقبال رئيس المصري لها حيث كتب وائل قنديل حول هذا الموضوع: "الصورة الأولى(السادات-جولدا مائير) هي المبتدأ..والثانية(السيسي ووزيرة الطاقة الإسرائيلية) هي الخبر لا تسلم أذنيك لدجال يحدثك عن سابق عصره".

وجاء في حساب المنفي: "السيسي الغاضب دائما عند حديثه للشعب، لا يضحك إلا مع قيادات الاحتلال، قطع القاعة لوزيرة الاحتلال القعيدة متجاوزا كل الضيوف! هذه ليست بدافع الإنسانية بل مشاعر حب واضحة للإسرائيليين لا تظهر لغيرهم!".

صهيب العصا ثلاث صور في اليوم نفسه: "رئيس الوزراء الإسرائيلي في البحرين وزيرة الطاقة الإسرائيلية في مصر النائب المتطرف إيتمار بن غفير في الشيخ_جراح".

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