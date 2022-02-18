شاهد..تعليقات رواد التواصل حول الأزمة الأوكرانية

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تفاعلت المنصات الافتراضية مع آخر تطورات الازمة الاوكرانية بشكل كبير واسع حيث كتب السعيد شتيه: "بشأن هذا الموضوع أنسب وقت لروسيا لشن الحرب على اوكرانيا فى موسم البر والثلج لتستخدم سلاح الغاز الروسي ضد اوروبا وتجعلهم يتجمدون من البرد".

وغرد يوسف الحاج: "الحرب النفسية الغربية ضد أوكرانيا أقوى من الروسية، وتصل الوقاحة أحيانا إلى تأكيد أن الغزو محسوم والهزيمة محسومة وستدخل روسيا كييف في 48 ساعة، بالرغم أن أوكرانيا دولة من 40 مليون نسمة ولها جيش كبير من أكبر الجيوش في شرق أوروبا".

وعلق عزيز: "قرار الحرب، ربما يعتبر أقوى من المعركة نفسها، لما يتطلبه من استعداد وتهيئة وثقة بكسب المعارك ضد الخصوم. بينما ما يحدث في أوكرانيا، وما يصاحب الحملة من شحن نفسي ومادي، روسي وأمريكي، ماهو إلا صراع بينهما على مصالح ونفوذ حول العالم. مثل هؤلاء لا يخوضون المعارك، بل يستثمرون المواجهة"