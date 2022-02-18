الاحتلال يرفض التعاون مع لجنة تحقيق دولية بشأن العدوان على غزة

العالم-فلسطين

واتهمت وزارة خارجية الاحتلال، مساء الخميس، نافي بيلاي، المحققة التابعة للأمم المتحدة في قضية انتهاكات لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، بـ"الانحياز".

وزعم المتحدث باسم خارجية الاحتلال، ليور هايات أن "السيدة بيلاي ناشطة ضد إسرائيل، ويجب ألا تترأس هذه اللجنة".

وأضاف خلال إيجاز صحافي: "نحن لا نتعاون مع هذه اللجنة"، زاعمًا أن تعيين بيلاي "عار".

وشكلت الأمم المتحدة لجنة التحقيق أواخر أيار/مايو 2021 بعد العدوان العسكري الصهيوني على قطاع غزة.

وأسفر العدوان الذي استمر 12 يوماً، عن استشهاد نحو 260 فلسطينياً، منهم 66 طفلاً، جراء القصف المدفعي والجوي الإسرائيلي على قطاع غزة.