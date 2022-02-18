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طفل أفغاني علق في بئر لأيام يلقى المصير ذاته لـ"ريان"

طفل أفغاني علق في بئر لأيام يلقى المصير ذاته لـ
الجمعة ١٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت وكالة الأنباء الأفغانية، صباح اليوم الجمعة، وفاة الطفل "حيدر" الذي علق في بئر ليلقى مصير الطفل المغربي "ريان" ذاته.

العالم - أفغانستان

وسبق أن أعلنت السلطات تمكنت قوات الإنقاذ من إخراجه، إلا أنها أعلنت وفاته لاحقا.

والحادثة مماثلة لواقعة وفاة الطفل المغربي ريان، إذ سقط طفل أفغاني يبلغ من العمر نحو 5 سنوات في بئر عميقة في ولاية زابل جنوبي البلاد، ويدعى مصباح حياة حيدر.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد إن الطفل توفي بعد جهود إنقاذه.

وبحسب السكان، سقط الطفل في البئر الساعة في التاسعة والنصف من صباح الثلاثاء الماضي، بالتوقيت المحلي.

ويقول الشهود إن السكان المحليين حاولوا في البداية استخدام القوة البشرية لإنقاذ الطفل، لكن باءت محاولتهم بالفشل، وحاولت السلطات المحلية بعدها إخراجه بمساعدة المعدات الحديثة.

وسبق أن أظهرت مقاطع الفيديو من مكان الحادث محاولة إنقاذ الطفل الأفغاني، واللحظات العصيبة التي عاشها.

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طفل أفغاني علق في بئر لأيام يلقى المصير ذاته لـ"ريان"

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