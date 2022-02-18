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حركة مقاطعة "اسرائيل" تطالب بإلغاء رالي باها الأردن

حركة مقاطعة
الجمعة ١٨ فبراير ٢٠٢٢ - ١٠:٠٠ بتوقيت غرينتش

نددت حركة مقاطعة "إسرائيل" (BDS)، بمشاركة 13 متسابقا من كيان الاحتلال في رالي "باها الأردن" للسيارات، الذي انطلق الخميس، مطالبة بإلغائه.

العالم-الاردن

ودعت الحركة، في بيان المشاركين في السباق إلى الانسحاب، مستنكرة رعاية مجموعة من المؤسسات الرالي.

وقالت: "نرفض نحن الشعوب العربية الحرة التطبيع والتعاون مع الاحتلال بأي شكل، وندين استضافة 13 مشاركا إسرائيليا بين متسابق ومساعد".

وطالبت الحركة بـ"إلغاء السباق، ومقاطعة المتسابقين الإسرائيليين، وانسحاب المشاركين العرب؛ رفضا لوجود المتسابقين الإسرائيليين، وتأييدا للقضية الفلسطينية، واحتراما لتاريخ المتسابقين الرياضيين".

وكان ناشطون أردنيون قد أطلقوا حملة إلكترونية، الخميس؛ لمطالبة اللجنة الأردنية لرياضة السيارات، بوقف رالي باها الدولي، باعتباره "حدثًا تطبيعياً".

وأعلنت فضائية "رؤيا" وشركة مطاعم حمادة، انسحابهما من رعاية المسابقة، مؤكدتين رفضهما للتطبيع أو المشاركة في رعاية أي فعاليات يشارك فيها متسابقون من كيان الاحتلال.

ودعت كتل طلابية في الجامعات الأردنية لمقاطعة الرالي التطبيعي، وانسحاب المشاركين العرب منه؛ "احتراماً لدماء وتضحيات الشعب الفلسطيني".

وانطلقت -أمس- منافسات "باها الأردن الدولي" في محافظة العقبة وصحراء وادي رم (جنوب الأردن)، الجولة الرابعة من كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة، وبإشراف الاتحاد الدولي للسيارات "فيا- باها".

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