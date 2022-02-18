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توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء سوق حدودي بين إيران والعراق

توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء سوق حدودي بين إيران والعراق
الجمعة ١٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٦ بتوقيت غرينتش

وقَّع محافظ إيلام الإيرانية ومحافظ ديالى العراقية، على مذكرة التفاهم الأولية لإقامة سوق مشتركة في منفذ هلاله الشمالي.

العالم-ايران

وقال محافظ ايلام حسن بهرام نيا في لقاء مع محافظ ديالى يوم الخميس: بعد توقيع هذه المذكرة سنحاول الحصول على التصاريح اللازمة من المركز.

وأضاف: أن أهالي إيلام لديهم قواسم عرقية وثقافية مشتركة مع محافظة ديالى (شرق العاصمة العراقية بغداد)، وهذه أفضل فرصة للعلاقات التجارية وإقامة سوق هلاله الشمالي.

واعرب محافظ إيلام عن أمله في تحقيق طفرة في التجارة وتنمية المبادلات من خلال ايجاد سوق مشتركة على الحدود في المحافظتين.

وقال: ان محافظة إيلام (غرب ايران) تمتلك العديد من القدرات في مختلف المجالات التي يمكن أن يؤدي هذا السوق أيضا إلى ازدهار التجارة ووضع إيلام على طريق التنمية.

من جانبه قال محافظ ديالى مثنى علي مهدي : سنسعى بجدية لاستحصال موافقة الحكومة المركزية على إنشاء سوق مشتركة على حدود هلاله بين إيلام وديالى.

وأكد ان هناك علاقات جيدة جدا مع السفير العراقي ايرج مسجدي ونأمل أن يتمكن من مساعدة المحافظتين في ايجاد هذا السوق المشترك الكبير.

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