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مصادر اعلامية: سماع دوي انفجارات في الجليل الاعلى شمال فلسطين المحتلة

الجمعة ١٨ فبراير ٢٠٢٢ - ١٠:٢٨ بتوقيت غرينتش

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