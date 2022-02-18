شاهد.. باحث سياسي: الغرب يحاول تحميل ايران مسوؤلية فشل المفاوضات

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وأضاف صفا خلال مشاركته في برنامج مع الحدث على شاشة قناة العالم الإخبارية أن في الجولة السابعة للمفاوضات التي جرت بعد انقطاع لأشهر بسبب الإنتخابات في ايران قيل أن هناك 70 الى 80% من الإتفاق انجز لكن الوفد الإيراني أوضح أنه لدينا مسودات جديدة ولدينا اقتراحات جديدة كما لا نلغي ما جاء في المسودات السابقة لكن هناك مواضيع تتعلق بجوهر الموقف الإيراني اضيفت الى المفاوضات.

وتابع صفا بأن ايران عندما توافق للعودة الى الإتفاق هي تقدم تنازل كبير جدا وانجازات هائلة هي تحتاجها منها عملية مستوى التخضيب للبحوث العلمية ونسبة 60% لإختراق الفضاء، الإتفاق سيقيد ايران في هذين العاملين وسيلزمها العودة الى اتفاق 2015 بالتخضيب بمعدل 3.5%.

وأكد صفا على بندين اساسين لن تتنازل عنهما ايران وهما الغاء كافة العقوبات كاملة ودفع تعويضات لإيران وضمانة الإتفاق مشيراً بأن لا يوجد شيء يضمن لإيران بعدم تكرار خروج أمريكا من الإتفاق النووي بعد تقييد انشطتها الدفاعية.