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حالة ترقب لدى الاحتلال ومراسل العالم يكشف التفاصيل

الجمعة ١٨ فبراير ٢٠٢٢ - ١٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية في الاراضي الفلسطينية المحتلة، بأن هناك تعزيزات امنية للكيان الصهيوني عبر الحدود اللبنانية والاراضي الفلسطينية المحتلة.

العالم - مراسلون

وقال مراسل قناة العالم، بان الكيان الصهيوني زعم بان طائرة مسيرة تسللت من الاجواء اللبنانية باتجاه الاراضي الفلسطينية المحتلة.

واوضح مراسلنا ان هناك تعزير للتواجد الامني وللمخابرات الصهيونية عبر الحدود اللبنانية والاراضي الفلسطينية المحتلة، وان هناك حالة من الترقب لدى الاحتلال الاسرائيلي.

واشار مراسلنا الى الكيان الصهيوني، حذر من وصول عددا من المسيرات من جنوب لبنان او من سوريا او قطاع غزة، وذلك تزامنا مع استهداف المسيرات لابوظبي.

هذا وقد اعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تفعيل صافرات الإنذار بعد دخول طائرة مسيرة الى منطقة الجليل.

وقال جيش الاحتلال في بيان انه تم اطلاق صواريخ اعتراضية بعد تسلل طائرة مسيرة صغيرة من الاراضي اللبنانية إلى منطقة راس الناقورة في الجليل الاعلى مشيرا الى انه فتح تحقيقا بهذا الامر واضاف الاحتلال انه تم استدعاء طائرات ومروحيات حربية بعد تسلل المسيرة.

وقالت مصادر فلسطينية بان التحقيقات الأولية لجيش الاحتلال تظهر بأن القبة الحديدية فشلت باعتراض الطائرة المسيرة وعودتها إلى لبنان بعد دقائق.

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