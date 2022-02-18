الجمعة ١٨ فبراير ٢٠٢٢
١١:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

أ ف ب: روسيا تعلن عن تدريبات جديدة السبت بمشاركة "قوات استراتيجية"

الجمعة ١٨ فبراير ٢٠٢٢ - ١٠:٣٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قائد بحرية حرس الثورة يتفقد شمال الخليج الفارسي

آلاف المستوطنين يتظاهرون للمطالبة بالتحقيق في قضية تجسس الشرطة

الشيخ دعموش: لبنان لن يكون جزءا من حركة التطبيع وسيتصدى لمحاولات ابتزازه

ما رأيكم .. الى اين وصلت مباحثات فيينا لرفع الحظر عن ايران؟

49 يوما على مقاطعة الأسرى الإداريين لمحاكم الاحتلال

23 إصابة بمواجهات مع الاحتلال في جبل صبيح بنابلس